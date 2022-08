Teresanna Pugliese: critiche per la forma fisica in costume da bagno. L’influencer risponde a tono

La stoccata su Instagram di Teresanna Pugliese che in uno scatto al mare sfoggia i suoi nuovi occhiali ma qualcuno la critica per le “tette basse”

Succede anche questo, che una persona o un personaggio televisivo postino foto con una finalità e si ritrovano con utenti che colgono l’occasione per scatenarsi con critiche becere al limite del body shaming: è accaduto anche a Teresanna Pugliese che sfoggia i suoi nuovi (e molto cool) occhiali ma qualcuno la critica per le “t*tte basse”.

La critica per le “tette basse” a Teresanna Pugliese

A quel punto è partita la replica social dell’ex Gf Vip 2020 con i follower che le hanno dato ragione nella sua reprimenda. Ha critto la Pugliese su Instagram dopo quella feroce cririca al suo corpo: “Doveva essere una foto per sfoggiare i miei occhiali preferiti di quest’estate, ma qualche mente spenta ha ben pensato di dire che il mio seno è basso e che il triangolo non è adatto a me”.

Poi la stoccata: “Caro genio quello che avrei voluto dirti da vicino è troppo ma un accenno te Lo scrivo qui”.

I follower: “la tua bellezza è la serietà”

Ed è partita la reprimenda. Una reprimenda che ha dato seguito a molti utenti social, seguito ed adito a dire la loro. I follower di Teresanna hanno voluto non solo essere d’accordo, ma anche ribadire che ci sono forme di bellezza naturale che vanno ben oltre quella artificiale.

Una di loro per esempio ha scritto: “T*tte basse!? Tette vere! Un seno e un corpo perfetto forse troppo per essere senza ritocco! Generazione di fenomeni senza neuroni, il verbo essere si è ormai confuso con l’apparire. Sei perfetta Teresanna”. E ancora, in chiosa magistrale e sempre ad opera di un follower donna: “La serietà è la tua bellezza, ignoranti”.