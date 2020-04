Dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Teresanna Pugliese si è trovata a dover fare i conti con l'emergenza da Covid-19

Nelle scorse ore, la bellissima Teresanna Pugliese ha registrato una serie di Instagram Stories allo scopo di documentare la sua prima spesa dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Con tanto di mascherina secondo le indicazioni governative, l’ex volto di Uomini e Donne ha dunque esternato le sue sensazioni, parlando di realtà terrificante e di un mondo completamente cambiato.

Teresanna Pugliese, lo sfogo sui social

A distanza di circa due mesi dal suo ingresso nel popolare reality show di Canale 5, la giovane influencer napoletana ha quindi affidato ai social una riflessione davvero intensa su quanto sia cambiata la nostra quotidianità. Inoltre ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale a tutti quelli che l’hanno seguita nella sua nuova avventura televisiva. Nell’ultimo appuntamento con il reality, eliminata a un soffio dalla finale, l’ex tronista si era del resto subito sfogata sui social.

Quella era stata difatti la prima volta che si trovava ad affrontare la vita fuori dalla Casa, dichiarandosi completamente stravolta.

Come altri protagonisti del reality, l’ex gieffina ha anche voluto dire la sua in merito alla vittoria di Paola Di Benedetto. Teresanna si aspettava infatti che vincesse Paolo Ciavarro, anche se si è poi detta comunque felice per la conquista della sua ex bellissima coinquilina. Nonostante sia entrata subito nelle dinamiche del gioco, tuttavia l’influencer ha ammesso di aver pensato più di una volta di abbandonare il reality. Alcuni dei momenti più pesanti per lei sono stati senza dubbio quelli del litigio con Antonio Zequila e della forte discussione con Sossio Aruta.