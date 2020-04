In una recente intervista, Paola Di Benedetto è tornata a commentare lo scioglimento di Benji e Fede nonché il presunto tradimento del fidanzato

Paola Di Benedetto è da poco uscita trionfante dal Grande Fratello Vip, mettendo d’accordo quasi tutti i fan del noto reality show di Canale 5. Al momento, in ogni caso, anche l’ex madre natura si trova in quarantena a casa dei suoi genitori, lontana dal suo fidanzato Fede. Nel corso di una recente intervista, la modella ha però parlato del rapporto con il cantante, dichiarando di non aver mai affermato di essere stata tradita. Paola ha poi precisato che il motivo del loro allontanamento deve restare un fatto privato.

Paola Di Benedetto parla di Benji e Fede

“Io e Federico terremo duro ancora per un po’. Mese più, mese meno non cambia… Sono già quattro, arriveremo a sei e istituiremo un nuovo record”. Così ha dunque raccontato Paola a un noto quotidiano nazionale, arrivando poi a parlare del loro riavvicinamento dopo la rottura.

“Il primo passo lo ha fatto lui, così come il secondo, il terzo e il quarto! Devo dire che è stato tutto abbastanza naturale, sono passati mesi durante i quali non ci siamo mai visti né sentiti. Poi dentro di noi è maturata la consapevolezza di volerci riprovare, di voler stare ancora insieme. Non ho mai parlato di tradimento. La verità è che quello che è successo interessa solo a noi due. In ogni caso, vi assicuro che qualunque sia stato il problema, ormai è acqua passata”.





Tra una chiacchierata e l’altra, Paola Di Benedetto ha anche espresso il proprio parere sullo scioglimento del duo Benji e Fede. “Non me lo aspettavo assolutamente. Quando l’ho saputo ci sono rimasta di stucco, ma sono questioni lavorative loro. Nel loro nuovo libro si parlerà anche di me.

So che c’è una parte dedicata alle rispettive fidanzate”. Ad ogni modo, siamo così certi che Paola non abbia mai parlato di tradimento? Al GF Vip una conversazione con Clizia aveva lasciato intendere il contrario…