Terra Amara si avvia verso l’ultimo finale di stagione. Stando alle anticipazioni turche, nelle prossime puntate a tenere i telespettatori con il fiato sospeso sarà Zuleyha. La donna rischia la vita a causa di un proiettile che l’ha colpita alla testa.

Terra Amara: anticipazioni turche sull’ultima stagione

Giunta alla quarta e ultima stagione, Terra Amara lascerà ben presto orfani milioni di telespettatori. Stando alle anticipazioni turche, Zuleyha viene colpita alla testa da un proiettile. A sparare è stato Vahap, ma il suo bersaglio era Mehmet. La donna viene subito trasportata in ospedale, ma le sue condizioni appaiono serie fin dal principio.

Terra Amara, anticipazioni turche: Zuleyha in fin di vita

Le anticipazioni turche di Terra Amara ci dicono che Zuleyha viene ricoverata in ospedale ed è in pericolo di vita. Al suo capezzale, ovviamente, c’è Mehmet che si sente in colpa per quanto accaduto. Il proiettile era destinato a lui, ma ha colpito la sua amata. In nosocomio arriva anche Fikret che si scaglia contro di lui, vedendolo come responsabile di tutte le sciagure che hanno colpito la famiglia Yaman.

Terra Amara, anticipazioni turche: Fikret contro Mehmet

Mehmet prova a placare Fikret, ricordandogli che l’importante in quel momento è solo il bene di Zuleyha. Interviene anche Lutfiye, che rimprovera il nipote per il suo comportamento. Fikret si rende conto di aver reagito in questo modo perché è ancora profondamente innamorato di Zuleyha e non accetta che lei abbia preferito Mehmet.