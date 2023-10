Canale 5, Scotti scalzato da Terra Amara: la soap sbarca in prima serata

Canale 5, Scotti scalzato da Terra Amara: la soap sbarca in prima serata

Canale 5, Scotti scalzato da Terra Amara: ecco quando la soap turca sbarca in prima serata.

Buone notizie per i fan della soap opera turca Terra Amara. Mediaset ha deciso di promuoverla in prima serata: ecco quando andrà in onda su Canale 5 e a posto di quale programma.

Canale 5: Terra Amara sbarca in prima serata

Stando a quanto anticipato da Davide Maggio, Mediaset ha deciso di promuovere Terra Amara. La soap opera turca, in onda su Canale 5 nel primo pomeriggio, dopo Beautiful e prima di Uomini e Donne, verrà trasmessa anche in prima serata.

Quando va in onda Terra Amara su Canale 5?

Terra Amara andrà ad occupare la prima serata della domenica. Questo significa che la soap opera turca andrà in scena su Canale 5 al posto di Io Canto Generation di Gerry Scotti. La data da segnare sul calendario è quella del 5 novembre.

Terra Amara: gli ascolti fanno sorridere Mediaset

Considerando che Terra Amara sta riscuotendo ottimi ascolti, Mediaset si aspetta gli stessi risultati anche in prima serata. Nella fascia daytime è arrivata anche al 24% di share con oltre 3 milioni di spettatori. Molto probabilmente, il Biscione ha deciso di schierare la soap turca per cercare si battere i risultati di Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove.