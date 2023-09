Scopriamo le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara, dal comportamento ambiguo di Behice fino ad un’imminente tragedia. Cosa accadrà nella soap turca in onda su Canale 5?

Terra Amara, anticipazioni e trame della soap turca in onda su Canale 5

Il comportamento ambiguo di Behice e la morte improvvisa di Hunkar Yaman hanno spinto Zuleyha ad accusare la perfida dark lady dell’omicidio della suocera, gettando nel dubbio anche Fekeli. Nelle prossime puntate l’uomo caccerà Behice da casa sua accusandola di portare tensione tra Yilmaz e Mujgan e portando la donna ad un gesto assurdo che potrebbe costarle la vita. Quando Zuleyha ricollega il terribile omicidio di Hunkar Yaman a Behice, Fekeli ascolta il discorso della Altun e inizia a sospettare, per questo deciderà di allontanarla per poi indagare su di lei. La perfida dark lady, però, è pronta a tutto per rimanere in città e costringerlo a sposarla, per questo metterà in atto un piano subdolo, che potrebbe ritorcersi contro di lei. Behice è riuscita a depistare le indagini, nascondendo i gioielli di Hunkar Yaman a casa di Sevda, che è stata pubblicamente difesa da Zuleyha. Dopo essere stata cacciata da Fekeli, Behice fingerà di andare in aeroporto, ma incontrerà un complice che l’aiuterà ad inscenare un’aggressione, per poi accompagnarla nel bosco per la seconda parte del terribile piano.

Anticipazioni Terra Amara: Behice rischia di morire

Secondo le anticipazioni, Behice simulerà di essere stata aggredita. La donna ha pagato per essere picchiata e vuole essere ferita con un colpo di pistola alla spalla, in modo che Fekeli non possa non farla tornare a casa. Qualcosa, però, va storto, e il proiettile finisce per colpire lo stomaco di Behice, lasciandola a terra quasi morta. Avendo scoperto la valigia svuotata della zia, Mujgan chiede a Fekeli di aiutarla, così i due trovano Behice in stato di semi-incoscienza nel bosco. Riuscirà a sopravvivere?