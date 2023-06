Il terremoto nelle Filippine ha avuto ipocentro a circa 120 chilometri di profondità ed epicentro al largo della provincia di Calabarzon. Per il momento non sono stati registrati gravi danni né vittime

Filippine, terremoto a largo dell’isola Luzon

Filippine, alle 10:19 ora locale (le 4:19 in Italia), è stata rilevata una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 davanti alle coste meridionali dell’isola di Luzon.

Ipocentro a una profondita di 120 km

Secondo i dati forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e dal servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il terremoto ha avuto un’ipocentro a una profondità di circa 120 km e l’epicentro si è verificato al largo della provincia di Calabarzon.

Paura anche a Manila

La scossa è stata avvertita nella zona più densamente popolata del Paese, compresa la Capitale Manila dove per la paura la gente si è precipitata fuori dagli edifici . Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime o danni, ma le autorità sono state schierate per valutare l’impatto sulle strutture.

Valutazione dei danni ancora in corso

“Per ora, nessun danno grave o vittima al momento della segnalazione. La valutazione è ancora in corso” ha affermato Diego Mariano, responsabile dell’informazione presso l’ufficio della protezione civile.

(Immagine di repertorio )