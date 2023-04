Una violenta scossa di terremoto avvertita nel tardo pomeriggio di ieri ha spaventato Panama. Le autorità, al momento, assicurano che non ci sono rischi di tsunami, mentre in rete iniziano a circolare i primi video dell’accaduto.

Panama, violenta scossa di terremoto a 70 km da Boca Chica

Il United States Geological Survey (Usgs), il servizio geologico americano, ha fatto sapere di aver registrato una scossa di terremoto di magnitudo 6.6 nel pomeriggio di ieri, 4 aprile. La scossa si è avvertita alle ore locali 17:24 (ore 00:24 in Italia) e ha avuto epicentro a circa 72 chilomentri da Boca Chica a Panama, 10 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto a Panama: il bilancio

Per quanto il sisma sia stato avvertito indistintamente dalla popolazione della vicina isola di Coiba, l’ufficio della protezione civile di Panama ha dichiarato che non ci sono state segnalazioni immediate di danni pericolosi. Sul web, in particolare su Twitter, hanno iniziato a circolare alcuni video fatti da persone del luogo durante il momento della scossa. Uno di questi, girato all’interno di un supermercato, mostra i clienti spaventati mentre sentono la terra tremare sotto i loro piedi e vedono i prodotti cadere uno dopo l’altro dagli scaffali.

