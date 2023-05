La terra torna a tremare in Sicilia: nella mattinata di oggi, domenica 28 maggio, uno sciame sismico è stato registrato nella zona di Catania, come confermato anche dalle rilevazioni dell’INGV.

La prima scossa è stata registrata alle 6:44, per una magnitudo di 4* della scala Richter. Successivament, INGV ha registrato almeno un’altra scossa con epicentro a Milo intorno alle 6:0o, con magnitudo 2,3 e una profondità di 7 km. A questa scossa ne sono poi seguite alcune altre, di magnitudo decisamente inferiore. Qui tutti gli aggiornamenti puntuali delle scosse che si sono prodotte in zona questa mattina, riportate dall’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia.

Terremoto in Siclia del 28 maggio 2023: tanta paura ma nessun danno a edifici o persone

Nonostante la prima scossa sia stata piuttosto forte, non si segnalano danni a edifici o persone, fortunatamente. Sui social, ad ogni modo, fioccano le segnalazioni di abitanti della zona che sono stati svegliati all’improvviso dal movimento tellurico. Si tratta, considerata la zona vulcanica, di un’evenienza dopo tutto non così rara. Ecco alcuni dei messaggi apparsi su Twitter riguardanti il sisma di questa mattina.

