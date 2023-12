Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata localizzata ieri al largo della Puglia, in corrispondenza della Costa Garganica. Il fenomeno sismico è stato registrato dall’INGV (l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia) nella serata di domenica 10 dicembre 2023.

Terremoto di magnitudo 3.0 al largo della Puglia: dove è stato localizzato

Nel corso della serata di domenica 10 dicembre, alle ore 20:16, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha rilevato una scossa di magnitudo 3.0 al largo della Puglia. Il fenomeno sismico ha avuto un epicentro in mare, non troppo distante dalle Isole Tremiti e in prossimità della Costa Garganica. L’ipocentro, invece, ha avuto una profondità corrispondente a 10 chilometri. Per quanto riguarda le coordinate geografiche del sisma registrato, sono state indicate una latitudine pari a 42.0300 e una longitudine pari a 15.6820.

Terremoto di magnitudo 3.0 al largo della Puglia: il precedente

Fortunatamente, il sisma non ha causato danni a persone o a cose. Va, però, sottolineato che nella giornata di ieri era già stata registrata un’altra scossa di magnitudo 2.2 con epicentro a 4 chilometri a Est di Vico del Gargano. Con questi due ultimi eventi sismici, i terremoti di magnitudo superiore a 2 registrati quest’anno nella provincia di Foggia salgono a quota 49.