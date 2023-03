Terremoto di magnitudo 5.6 in Costa Rica

Questa notte, alle 2:44 (orario italiano) c’è stato un terremoto in Costa Rica di magnitudo 5.6

Terremoto in Costa Rica

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 5.6 in America Centrale e più precisamente nell’area della Costa Rica. La scossa è stata avvertita alle ore 2:44, orario italiano, della notte tra il 20 e il 21 marzo.

Le coordinate geografiche della scossa

Le coordinate geografiche del punto in cui c’è stato il terremoto sono: latitudine 9.4850 e longitudine -84.2410. La scossa si è verificata ad una profondità di 34 chilometri. La linea di faglia era a 25 chilometri a ovest di Quepos, sulla costa dell’oceano Pacifico.

Epicentro a 88 chilometri dalla capitale

L’epicentro della scossa di terremoto è stato registrato a poca distanza dalla capitale, a 88 chilometri a sud di San José. Per il momento non si sa se ci siano state vittime dovute al terremoto in Costa Rica.

A registrare la scossa di terremoto sono stati i sismologi della Sala Sismica INGV di Roma e il Centro Sismologico Mediterraneo Europeo.

