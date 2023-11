Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata in piena notte in Turchia: la terra ha tremato nel distretto di Kirikhan, non lontano dal confine con la Siria. I dati di riferimento sono stati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica Ingv e Vulcanologia tramite la sua Sala Operativa di Roma e dall’Istituto geofisico statunitense USGS.

Terremoto di magnitudo 4.7 in Turchia e Siria: i dati

Il forte sisma ha raggiunto magnitudo 4.7 e ha colpito questa notte, quando erano da poco passate le 4:20, nel distretto di Kirikhan. L’area, che si trova al confine tra la Turchia e la Siria, non è nuova a terremoti di tale entità. La scossa ha avuto ipocentro a poco più di 9 chilometri di profodità ed è stata percepita dalla popolazione, che si è svegliata di soprassalto. Dalle prime informazioni che arrivano, però, non risulterebbero importanti danni a persone o cose.

Terremoto di magnitudo 4.7 in Turchia e Siria: il precedente

Lo scorso 6 febbraio, una serie di potentissime scosse di terremoto si erano abbattute molto vicino a Kirkhan, e avevano causato danni inimmaginabili. In quel caso, l’area colpita era quella della provincia di Gaziantep: 60 mila morti accertati, case ed edifici totalmente distrutti.