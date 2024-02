Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha fatto tremare la terra in Austria. Il fenomeno sismico è stato registrato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel cuore della notte tra il 31 gennaio e l’1 febbraio. Il terremoto ha avuto una profondità di 10 chilometri.

Austria, registrato terremoto di magnitudo 4.7: i dati

Terremoto in Austria nella notte con una forte scossa di magnitudo 4.7, tanta paura ma nessun danno a persone o cose. La scossa si è verificata alle 1:59 ora locale, quando in Italia erano le 2:59 ad una profondità di 10 km, con ipocentro relativamente superficiale. L’epicentro del sisma è stato individuato dagli esperti nell’Est del Paese e più precisamente presso il piccolo comune di Schottwien, a circa 90 chilometri da Vienna.

Austria, registrato terremoto di magnitudo 4.7: i precedenti

La scossa, in realtà, ha colpito un’area che solitamente non è molto attiva dal punto di vista sismico. O questo almeno storicamente. Perché, in realtà, sembra che qualcosa stia effettivamente cambiando. Nelle ultime settimane, infatti, tutta quella zona – vicino al Tirolo – è stata coinvolta da diversi episodi sismici: l’ultimo, il terremoto dello scorso 13 gennaio che è stato avvertito fino in Germania. “In teoria, la situazione potrebbe calmarsi col tempo, ma è anche possibile che nelle prossime settimane si verifichino altri terremoti” – ha spiegato un’esperta.