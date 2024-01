Il fondatore dei supermercati Alì, Francesco Canella, è morto all’età di 92 anni. Alla moglie e i figli la sua eredità.

Morto il fondatore dei supermercati Alì

Francesco Canella ha fondato i supermercati Alì. Il 30 gennaio è morto dopo alcuni giorni di ricovero all’ospedale di Padova.

Aveva 92 anni e da poco aveva festeggiato il compleanno. Alla moglie Rossella e ai figli Marco e Gianni va l’eredità legata al gruppo alimentare realizzato davvero da zero.

Ad oggi invece i supermercati Alì sono una certezza in tutta Italia, poiché la mission è sempre stata la qualità dei prodotti offerti alla clientela.

Il gruppo dei supermercati Alì

Il gruppo alimentare è fra i maggiori in Italia, con un fatturato che lo scorso anno ha raggiunto il miliardo e 300 milioni di euro.

Ad oggi ci sono 117 punti vendita in Veneto ed Emilia Romagna. Può sembrare cosa da poco essere sviluppati sono su due regioni ma questo ha consentito di creare un buon rapporto con tutti i suoi dipendenti, tanto che per il compleanno erano soliti fare auguri speciali, acquistando pagine di giornali e manifesti da affiggere in città.

La sua carriera è iniziata negli anni Cinquanta, mentre invece l’apertura del primo punto vendita Alì arriva nel 1971.

Da allora è sempre stato un percorso in ascesa per il gruppo dell’imprenditore, che poi ha incluso pian piano ipermercati e piattaforme per la spesa online.

Francesco Canella è partito dal nulla creando un impero e ad oggi è ancora un grande esempio per i nuovi imprenditori. Fino alla morte è rimasto il presidente del suo gruppo, nonostante il passaggio generazionale ai figli fosse avvenuto da anni.

Nelle aperture dei nuovi punti vendita però, non mancava mai perché per quella sua creatura fondata con le sue mani, c’è sempre stato.