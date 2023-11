Terremoto in Indonesia: scossa di magnitudo 6.1 a Timor

Erano circa le ore 23:30 (ora italiana) della serata di ieri, mercoledì 1 novembre 2023, quando l’Indonesia è stata colpita da un forte terremoto. La scossa registrata dai sismografi dell’Usgs era di magnitudo 6.1 sulla scala Richter e ha avuto epicentro nella zona di Sulamu, sull’isola di Timor. Come sappiamo, l’Indonesia è zona sismica e l’area in questione non è nuova a scosse di pari o superiore entità rispetto a quella registrata ieri.

Terremoto in Indonesia: la scossa

Il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs) ha fatto sapere che, nella serata di ieri, un forte terremoto ha colpito l’Indonesia nell’isola di Timor. Secondo gli esperti, la scossa è stata di magnitudo 6.1 e ha avuto il suo ipocentro stimato a una profondità di circa 36 chilometri. I residenti hanno immediatamente sentito la scossa, ma per il momento non ci sono state notizie di gravi conseguenze.

I terremoti indonesiani: i precedenti

Notizie di terremoti di tale entità, come anticipato nelle righe precedenti, non sono nuove quando si parla dell’Indonesia. Solitamente, però, l’area più colpita è quella di Sumatra dove nel 2023 sono state registrate scosse anche superiori al 7.0 sulla scala Richter.