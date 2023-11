Terremoto in Indonesia: scossa di magnitudo 6.9 a Saumlaki

Fortissima scossa di terremoto in Indonesia: un sisma di magnitudo pari a 6.9 gradi sulla scala Richter ha colpito il territorio. Erano da poco passate le ore 6:20 (ora italiana) di mercoledì 8 novembre quando i sistemi di rilevazione dell’Ingv di Roma hanno segnalato il movimento. La profondità della scossa era pari a 10 chilometri: non si hanno notizie, al momento, di danni a cose o persone.

Indonesia, terremoto di magnitudo 6.9: la rilevazione

L’Ingv ha fatto sapere che, nella prima mattinata di oggi, un forte terremoto ha colpito l’Indonesia nella zona di Saumlaki. Secondo gli esperti, la scossa è stata di magnitudo 6.9 e ha avuto il suo ipocentro stimato a una profondità di appena 10 chilometri sotto il livello del mare. Paura per i residenti, che hanno immediatamente sentito la terra tremare, ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze.

I terremoti in Indonesia: i precedenti

L’Indonesia, come è noto, è una zona particolarmente attiva dal punto di vista sismico e fenomeni anche di tale entità – scosse descritte dagli esperti come ‘molto intense‘ – non sono certo una rarità. L’ultima volta che si era registrato un sisma di tale portata era stato solo una settimana fa, quando Timor fu colpita da una scossa pari a 6.1 sulla scala Richter.