Sono preoccupanti le immagini che arrivano dalla Turchia, colpita nella serata del 27 ottobre da una violentissima scossa di terremoto di magnitudo 6. Il sisma, avvertito anche a centinaia di chilometri dalla zona dell’epicentro avrebbe provocato, stando alle informazioni diffuse via social, crolli di edifici e numerosi danni ma al momento è difficile effettuare una precisa stima.

Tutti gli aggiornamenti della scossa, registrata alle 22:48 locali, le 20:48 italiane.

Terremoto di magnitudo 6 in Turchia: paura ed edifici crollati

I cittadini hanno vissuto istanti di terrore a seguito del violentissimo movimento tellurico registrato dai sismografi. Una scossa di magnitudo 6 della scala Richter che ha avuto il suo epicentro nella Turchia occidentale, nella zona di Sindirgi; proprio da qui sono arrivate immagini di crolli di edifici, non è chiaro al momento se vi siano persone coinvolte.

L’ipocentro è superficiale, localizzata a circa 9 km di profondità: anche per questo motivo il terremoto è stato distintamente avvertito a grande distanza; inoltre, considerata la superficialità dell’evento, vi è un concreto rischio di danni diffusi. Al momento non vi sono notizie o aggiornamenti in merito ad eventuali vittime o feriti.