Terremoto in Turchia, Mertens e la moglie al lavoro per le vittime

Terremoto in Turchia, Dries Mertens e la moglie Katrin al lavoro per le vittime, con il calciatore ex Napoli ed oggi in forza al Galatasaray segna il suo gol più bello e lo fa con il cuore.

Insomma, Mertens ha confermato quello che era all’ombra del Vesuvio e quel che è restato in una terra in ginocchio dopo una catastrofe: un brav’uomo prima che un campione di calcio.

Mertens al lavoro per le vittime del terremoto

A Napoli lo ricordano in molti quando dava una mano ai senzatetto portando loro la pizza. E quel cuore più grande ancora della classe ha battuto ancora e lo ha fatto forte per le popolazioni della Turchia in cui oggi gioca e che oggi non ha voglia di giocare più, non dopo un’apocalisse da 7.9 di magnitudo e quasi 9mila morti accertati.

Sta tutto nelle foto postate dal club su Twitter: Dries Mertens, ora giocatore del Galatasaray, sta dimostrando chi sia nei giorni drammatici per la Turchia devastata dal terremoto.

Il tweet del Galatasaray e le immagini

Sul suo account twitter il Galatasaray ha pubblicato delle foto dell’attaccante belga che assieme alla moglie Katrin sta facendo la sua parte e aiuta nel caricare i tir diretti nei luoghi dove il sisma ha fatto più danni.

Ecco cosa ha twittato il club: “Il nostro calciatore Dries Mertens è venuto al nostro centro di assistenza al Nef Stadium con sua moglie sta lavorando. Diamo il benvenuto a tutti i nostri cittadini nel nostro centro assistenza situato nei parcheggi P1 e P2 del nostro stadio”.