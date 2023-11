Un terremoto si è verificato in Indonesia. Una scossa di magnitudo 5.2 è stata registrata a Timor.

Terremoto in Indonesia: scossa di magnitudo 5.2 a Timor

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 si è verificata a Timor, in Indonesia. L’ipocentro è stato localizzato a 30 km di profondità, come ha riferito il Centro tedesco di Geoscienze (Gfz). La scossa è stata avvertita con forza in diverse città della provincia, ma per il momento non si hanno notizie di eventuali danni a persone o cose.

Terremoto in Indonesia: diverse scosse in una settimana

La scorsa settimana si è verificato un terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito la provincia indonesiana di Nusa Tenggara orientale, come ha riferito il Centro sismologico europeo-mediterraneo (EMSC), poi una scossa di 6.9 e nella giornata di ieri si è verificata un’altra scossa di magnitudo 6.1. L’Indonesia si trova a cavallo del cosiddetto “Anello di Fuoco del Pacifico“, un’area ad alta attività sismica che poggia su molteplici placche tettoniche. Questo è stato il secondo terremoto in una settimana.