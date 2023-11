Terremoto in Indonesia: scossa di magnitudo 6.1 a Saumlaki

Una nuova fortissima scossa di terremoto colpisce in Indonesia: un sisma di magnitudo pari a 6.9 gradi sulla scala Richter si è abbattuto sul territorio. Erano da poco passate le ore 6:01 (ora locale) di venerdì 10 novembre quando i sistemi di rilevazione dell’Ingv di Roma hanno segnalato il movimento. La profondità della scossa era pari a 10.7 chilometri: non si hanno notizie, al momento, di danni a cose o persone. Solo tre gionri fa, una scossa di magnitudo 6.9 aveva colpito le medesime aree.

Indonesia, terremoto di magnitudo 6.1: la rilevazione

L’Ingv ha fatto sapere che, nella tarda serata di ieri (circa alle 22 ora italiana), un forte terremoto ha colpito nuovamente l’Indonesia nella zona di Saumlaki. Secondo gli esperti, la scossa è stata di magnitudo 6.1 e ha avuto il suo ipocentro stimato a una profondità di appena 10.7 chilometri sotto il livello del mare. Paura per i residenti, che hanno immediatamente sentito la terra tremare, ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze. La preoccupazione era legata soprattutto alla reiterazione dell’evento: solo pochi giorni fa il precedente ancor più pauroso.

I terremoti in Indonesia: i precedenti

L’Indonesia, come è noto, è una zona particolarmente attiva dal punto di vista sismico e fenomeni anche di tale entità – scosse descritte dagli esperti come ‘molto intense‘ – non sono certo una rarità. Ultimamente, però, il numero di scosse che colpiscono quel territorio è sorprendentemente alto. Poco più di una settimana fa, Timor fu colpita da una scossa pari a 6.1 sulla scala Richter, mentre ercoledì la scossa di 6.9 si era abbattuta proprio su Saumlaki.