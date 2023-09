Questa mattina, mercoledì 13 settembre 2023, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 nelle Marche, che ha fatto tremare la costa tra Ancona e Pesaro.

Terremoto nelle Marche: scossa di magnitudo 4.1

Nella giornata di oggi, mercoledì 13 settembre 2023, intorno alle 10.38, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 nelle Marche, che ha fatto tremare la costa tra Ancona e Pesaro. Secondo i rilevi dell’Ingv, la scossa è stata registrata dai sismografi con epicentro nel Mar Adriatico, di fronte alle coste della provincia di Ancona. Nonostante l’epicentro sia stato localizzato a diverse decine di chilometri dalla costa, il sisma ha fatto tremare la terra tra Fano, Senigallia e Falconara Marittima. Diverse persone hanno avvertito il terremoto e segnalato tremolii di abitazioni.

Terremoto nelle Marche: avvertito dalla popolazione

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto italiano di Geofisica e vulcanologia con ipocentro ad una profondità di circa due chilometri in mare. Nel raggio di 30 chilometri non è presente nessuna città, ma molte persone hanno segnalato di aver sentito la scossa in modo significativo, anche se per breve durata. La maggior parte delle segnalazioni sono arrivate dalla provincia di Pesaro e Ancona.