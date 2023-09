L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) comunica di aver registrato una nuova scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. Il sisma, che secondo gli esperti è stato di magnitudo 4.2 sulla scala Richter, ha colpito Napoli intorno alle 3 e mezza di questa notte.

Terremoto ai Campi Flegrei: la scossa nella notte

Napoli trema ancora, in particolare nell’area dei Campi Flegrei che soprattutto in questi ultimi giorni è sempre più protagonista di nuove scosse di terremoto. Un forte sisma è stato percepito dalla popolazione intorno alle ore 3:35 di questa notte. L’ipocentro del terremoto è stato rilevato a circa 3 chilometri di profondità: per il momento non si segnalano danni a cose o persone.

Terremoto ai Campi Flegrei: lo sciame sismico

Il terremoto di questa notte, in realtà, può essere considerato un nuovo episodio di sciame sismico, perché la violenta scossa delle 3 e mezza è stata anticipata da altre due meno sisgnificative nelle ore precedenti. La prima delle quali è stata percepita dai napoletani poco dopo le 22, ad un chilometro di profondità. La seconda scossa, di magnitudo 2.2 come la prima, ha colpito l’area dei Campi Flegrei alle 23:36.