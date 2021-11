Terribile incidente per Antonino Spinalbese: le foto shock sui social

Antonino Spinalbese avrebbe avuto un terribile incidente d'auto: le immagini postate sui suoi social.

Antonino Spinalbese ha avuto un terribile incidente: lui stesso ha mostrato sui social i vetri della sua auto completamente rotti e infine il suo braccio attaccato ad una flebo nel nosocomio in cui attualmente si troverebbe.

Antonino Spinalbese: l’incidente

Ancora non è chiaro cosa sia accaduto ad Antonino Spinalbese o quali siano le sue condizioni, ma stando alle immagini da lui postate attraverso i social avrebbe avuto un terribile incidente d’auto (e infatti i vetri della sua auto sarebbero completamente distrutti). L’hair stylist milanese, al centro di un gossip riguardante la sua presunta rottura da Belen Rodriguez, si è mostrato mentre si trovava in ospedale e aveva la flebo attaccata al braccio.

In tanti tra fan, amici e colleghi sono in attesa di sapere quali siano le sue condizioni, ma al momento sui social tutto tace.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez: la rottura

Neanche Belen Rodriguez, compagna dell’hair stylist – fino a prova contraria – ha rotto il silenzio in merito alla questione. Da alcune settimane lei e Antonino avrebbero smesso di mostrarsi insieme e, secondo indiscrezioni, i due avrebbero deciso di separarsi. Il 12 luglio scorso la coppia ha avuto una bambina, la piccola Luna Marì Spinalbese, rimasta a vivere con la showgirl. Antonino, secondo indiscrezioni, avrebbe lasciato la casa che condivideva con la Rodriguez a Milano.

Antonino Spinalbese: il botta e risposta via social

Da settimane Belen e Antonino postano messaggi sui social che lasciano presagire la loro rottura. Rispondendo a un fan che le ha scritto provocatoriamente “Chi sarà il prossimo?“, la showgirl ha replicato infastidita: “Probabilmente sono cavoli miei“. Dal canto suo Antonino ha risposto a un fan che gli ha scritto: “Poveri figli perché non ci pensate prima di metterli al mondo?”. E lui: “Lo penso anche io”. Lui e Belen sveleranno finalmente cosa sia accaduto tra loro? E soprattutto, la showgirl argentina metterà da parte il suo orgoglio ora che Antonino ha avuto un grave incidente stradale? Per il momento nessuno dei due ha preso parola in merito a quanto accaduto e in tanti tra i fan della coppia sono in attesa di saperne di più. Belen, paparazzata in giro con i fratelli, non ha ancora commentato quanto sarebbe accaduto ad Antonino Spinalbese nelle ultime ore.