Terribile lutto per Alessandro Cavallo: la cognata morta a 33 anni

Alessandro Cavallo ha perso la sua adorata cognata, la prima ad aver creduto nel suo talento per la danza.

Un terribile lutto ha colpito l’ex volto di Amici Alessandro Cavallo: sua cognata Erica Zecca, insegnante di ballo di 33 anni, è scomparsa per una malattia contro cui stava combattendo da tempo.

Alessandro Cavallo: il terribile lutto

A 33 anni si è spenta Erica Zecca, cognata di Alessandro Cavallo e moglie di suo fratello Vincenzo (con cui aveva avuto due bambini).

La sua morte sarebbe stata causata da una malattia contro cui stava combattendo da tempo, e l’intero paese in cui la donna risiedeva è oggi in lutto. Proprio lei aveva spronato suo cognato Alessandro a continuare la strada del ballo e a tentare il percorso ad Amici (dove si era arrivato ad un passo dalla vittoria). Per l’intera famiglia di Alessandro Cavallo la scomparsa di Erica è una terribile e tragica perdita.

Erica aveva sempre dimostrato di credere da sempre nelle potenzialità di Alessandro, e sui social aveva supportato il ballerino anche quando il suo percorso ad Amici si era interrotto: “Hai vinto tu per tutti. E ora inizia per te un sogno che mi auguro con tutto il cuore, cognato mio, sia fatto di gioia e amore e che Dio ti benedica ogni giorno della tua vita”, aveva scritto sui social.

Alessandro Cavallo: i messaggi di cordoglio

Per il momento Alessandro Cavallo non ha commentato la terribile scomparsa di sua cognata ed è probabile che in queste ore sia rimasto accanto a suo fratello e ai suoi nipoti, rimasti orfani della madre. Sui social intanto un parente della donna – Tommaso Cavallo – ha scritto:

“Latiano tutta piange una giovane vita spezzata, una ragazza buonissima e dolce, una moglie innamoratissima e una madre esemplare. Mi dispiace troppo, non è giusto tutto questo. Eri stata tu a far incontrare le mie nipotine con il loro idolo Alessandro, con dolcezza infinita. Ti sia lieve il Cielo, veglia sulla tua meravigliosa famiglia adesso.”

Alessandro Cavallo: la malattia della cognata

Erica Zecca sarebbe scomparsa a causa di un tumore contro cui stava combattendo da tempo. Ancora non sono emersi dettagli riguardanti la data dei funerali e in tanti sono in attesa di sapere se Alessandro Cavallo romperà il silenzio in merito a questo tragico lutto che ha colpito nelle ultime ore la sua famiglia.