Amici 2021, Alessandro Cavallo diventa finalista e rimane impietrito

Alessandro Cavallo finalista ad Amici 2021: i complimenti di Stefano De Martino e una proposta di lavoro.

Alessandro Cavallo è finalista ad Amici 2021: nessuno si aspettava la reazione da parte del ballerino alla notizia. A differenza degli altri concorrenti del talent, Alessandro è rimasto impietrito. Come “ciliegina sulla torta”, Cavallo ha ricevuto i complimenti da parte di Stefano De Martino e una prestigiosa proposta di lavoro.

Sono cinque i concorrenti finalisti di Amici 20. Nel corso del collegamento con la casetta, probabilmente anche Maria De Filippi si aspettava una reazione più appassionata e coinvolgente da parte di Alessandro, ma così non è stato.

Alessandro Cavallo finalista: una reazione apparentemente fredda

Maria De Filippi si è complimentata con Alessandro Cavallo per il suo brillante iter ad Amici 2021, ma non ha potuto fare a meno di notare la sua fredda reazione.

Solo apparenza, dato che Alessandro, in realtà, era molto emozionato. È probabile che il 21enne non si aspettava la bellissima notizia e, di conseguenza, non l’ha immediatamente metabolizzata una volta ricevuta. Possiamo solo immaginare la baraonda di emozioni che vorticavano nell’animo di Alessandro e, solamente dopo il suo rientro in studio per prendere la maglietta di finalista, si è lasciato andare a uno sfogo di felicità.

Alessandro Cavallo finalista: l’inaspettata proposta di lavoro

Alessandro Cavallo ha ricevuto i complimenti da parte di Stefano De Martino, il quale ha detto al giovane che il ballo è il suo futuro e ha davanti a sé sicuramente una brillante carriera. De Martino è inoltre convinto che anche nel futuro di Serena ci sia la danza. Cavallo ha ringraziato, ma oltre alle bellissime parole da parte del giudice, ha ricevuto una pregevole proposta di lavoro: una partecipazione al musical di Dirty Dancing, facente parte del progetto Broadway Milano.

Alessandro Cavallo finalista: si giocherà il primo posto il 15 maggio

Una finale meritatissima ad Amici 2021 quella di Alessandro Cavallo, il ballerino 21enne di Latiano. Ora Alessandro dovrà preprarasi: il primo posto se lo giocherà nella puntata serale di Amici del 15 maggio prossimo. Gli altri concorrenti che Cavallo dovrà affrontare sono Sangiovanni, Giulia, Daddy e Aka7even. Nell’ultima puntata del talent l’allievo di Lorella Cuccarini ha nuovamente dato il meglio di sé con indimenticabili e ipnotiche coreografie. Un artista semplice, ma allo stesso tempo bravo e versatile. Qualità queste che hanno attirato l’attenzione da parte dei giudici di Amici 2021 e della produzione americana di Dirty Dancing, che ha proposto al ballerino di Brindisi un coinvolgimento nel progetto.