Dopo i numerosi danni e disagi causata dalla perturbazione a carattere temporalesco che ha colpito la provincia lo scorso 3 giugno, il comune di Ariano Irpino ha chiesto lo stato di calamità naturale

Maltempo ad Ariano Irpino, chiesto lo stato di calamità

Dopo i numerosi disagi causati dal maltempo lo scorso 3 giugno, il comune di Ariano Irpino (Campania) ha ufficialmente formulato la richiesta dello stato di calamità alla Regione.

I danni

Le intense precipitazioni , associate a forti grandinate, hanno causato notevoli disagi e danni in tutto il territorio, sia nel centro urbano che nelle varie contrade del territorio. Particolarmente colpita la zona rurale

Danni che necessitano di un intervento straordinario, soprattutto nelle zone rurali duramente colpite.

La richiesta inviata alla Regione

Come si legge nella richiesta formulata dal comune irpino e riportata dal giornale locale online ‘Ottopagine’:

” Ritenuto che la situazione venutasi a creare nel territorio comunale di Ariano Irpino e nelle contrade debba essere qualificata in termini di ‘calamità naturale’, che i fenomeni emergenziali connessi al maltempo che hanno interessato il territorio, in ragione della loro intensità ed estensione, devono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, che è necessario ricorrere all’utilizzo di mezzi e poteri straordinari, anche al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate ed al ripristino delle infrastrutture danneggiate, formula richiesta al presidente della regione Campania ed al ministero dell’agricoltura della dichiarazione dello stato di emergenza, per i danni subiti e subendi alle produzioni agricole”.