Antonella Viola, immunologa, ha parlato della terza dose di vaccino anti-Covid, sottolineando che è possibile anche somministrare un siero diverso.

Terza dose, Antonella Viola: “Si può cambiare vaccino”

Molte persone si chiedono se per effettuare la terza dose di vaccino è necessario lo stesso siero oppure si può cambiare.

Se per esempio il primo ciclo è stato fatto con Moderna, è possibile per la terza dose fare Pfizer? “Non ci sono problemi a cambiare vaccino perché tutti hanno come target la ‘spike’ e già molte persone sono state vaccinate con combinazione eterologa di vaccini diversi” ha spiegato l’immunologa Antonella Viola.

Terza dose, Antonella Viola: “Pfizer o Moderna vanno entrambi bene”

“Pfizer o Moderna vanno entrambi bene indipendentemente da cosa avete ricevuto durante il primo ciclo vaccinale” ha scritto Antonella Viola su Twitter.

L’immunologa dell’Università di Padova non ha dubbi sulla terza dose del vaccino. Va fatta ed è possibile anche utilizzare un siero diverso. Questo è stato il suo chiarimento riguardo i tanti dubbi sulla terza dose.

Terza dose, Antonella Viola: “Facciamo la terza dose senza dubbi”

“Niente paura, fidiamoci di chi ne sa di più e facciamo la terza dose senza dubbi (e senza fare il sierologico!)” aveva dichiarato precedentemente Antonella Viola, cercando di convincere le persone ad effettuare anche la terza dose.