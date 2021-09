Terza dose vaccino Covid, quali Paesi hanno deciso di somministrarla?

Quali sono i paesi che hanno già iniziato a somministrare la terza dose di vaccino e quali quelli che si accingono a farlo?

L’ECDC ha dichiarato che non è urgente somministrare la terza dose a individui completamente vaccinati nella popolazione generale, mentre ha raccomandato di prendere in considerazione richiami aggiuntivi per le persone con un sistema immunitario gravemente indebolito: a tal proposito sono diversi i paesi che hanno già deciso di offrire una nuova dose di siero alle persone che hanno un sistema immunitario debole.

Terza dose: in quali paesi: Unione Europea e USA

Mentre negli USA, dal 20 settembre, chi ha ricevuto la seconda dose almeno otto mesi prima potrà ricevere il richiamo, l’Unione Europea non si è ancora espressa tramite il suo ente regolatore sulla terza dose né su quali età la necessitino. Tuttavia alcuni dei 27 paesi membri hanno già stabilito quando inizieranno a somministrarla e l’Ungheria è già partita.

Terza dose: in quali paesi: l’Italia

L’Italia non ha ancora definito la campagna per le dosi di richiamo ma potrebbe farlo a breve. Il ministro della Salute Speranza ha infatti reso noto che la terza dose si farà per gli immunodepressi, per i trapiantati e probabilmente per gli over 80.

Terza dose: in quali paesi: gli stati UE

Questo il calendario dei principali paesi europei che hanno già deciso quando far partire il richiamo agguntivo: