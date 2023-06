Una pericolosa tempesta si è abbattuta nella giornata di ieri, mercoledì 21 Giugno, sullo stato americano del Texas. In particolare, la città di Matador è stata devastata da un tornado che ha ucciso tre persone e causato estese interruzioni di elettricità.

Texas, paura a Matador: tre persone uccise da un tornado

Sono almeno tre le persone rimaste uccise nella giornata di ieri a Matador, città situata nella parte settentrionale del Texas. La cittadina è stata colpita da un violento tornado che ha distrutto diversi edifici e causato l’interruzione a più riprese dell’elettricità. Oltre ai tre corpi senza vita, sono stati estratte dalle macerie anche altre persone e le operazioni di soccorso stanno proseguendo anche in queste ore. Il conto di morti e feriti potrebbe dunque crescere ancora.

Tornado negli USA: cosa sta succedendo

Non solo il Texas, però, è stato colpito da tornado. Nella giornata di ieri, anche altri stati USA come il Nebraska, il Colorado e il Wyoming sono stati coinvolti da pericolose tempeste. I tornado non sono così infrequenti in quelle aree d’America, ma nelle ultime settimane si stanno verificando troppi episodi simili. Solo un settimana fa, infatti, altri tre uomini erano stati uccisi da un altro tornado in Texas.