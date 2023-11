Thailandia, matrimonio finisce in tragedia: 5 morti

Durante un matrimonio in Thailandia lo sposo ha seminato il panico, sparando a quattro persone e suicidandosi

L’uomo, Chaturong Suksuk, ha sparato durante la cerimonia di nozze, uccidendo la sposa, la madre, la sorella e un altro invitato, prima di rivolgere la pistola contro sé stesso.

Thailandia, matrimonio finisce in tragedia

Secondo quanto riportato dal Bangkok Post l’orribile vicenda è avvenuto ieri intorno alle 23:30 a Nakhon Ratchasima. Lo sposo, un’ex guardia forestale di 29 anni che aveva perso la gamba destra in un incidente ferroviario, era noto nel Paese per essere un nuotatore paraolimpico. I festeggiamenti per il matrimonio prevedevano una cerimonia la mattina e il banchetto la sera. Secondo il tenente colonnello della polizia Rungroj Tangamnuay, capo della stazione di Wang Nam Khiao, la coppia era stata vista litigare poco prima della celebrazione.

La dinamica della sparatoria

Durante il banchetto, Chaturong, in evidente stato di ebbrezza, ha recuperato una pistola automatica CZ da 9 mm dalla sua auto e ha iniziato a sparare contro gli invitati. Ha colpito la sua sposa, Kanchana Pachunthuek, sua madre King Klajoho e sua sorella Kornida Manator. Nel tumulto ha anche ferito due ospiti Thong Nonkuntod e Bamrung Chatherat. Al termine Chaturong si è suicidato.

La conta delle vittime

La scena del crimine, una tenda allestita per la celebrazione del matrimonio, si trovava accanto al mercato del villaggio di Wang Nam Khiao. Quando hanno sentito i primi spari gli invitati hanno iniziato a correre, generando il caos. Tre vittime sono state trovate stese a terra, morte per ferite da arma da fuoco. In totale la sparatoria ha coinvolto quattro persone, oltre a Suksuk. Thong Nonkuntod e Bamrung Chatherat sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale dall’Unità di soccorso volontario 31 di Nakhon Ratchasima. Il primo, però, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.