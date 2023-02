Stop alle riprese della serie The Ferragnez 2. Fedez e la Ferragni sono davvero in crisi?

Fedez e Chiara Ferragni sono in crisi? Secondo alcuni rumors si e le cause sono da ricercare nella finale del Festival di Sanremo 2023.

Nessuno dei due ha però rilasciato dichiarazioni. Alcune fonti fanno sapere anche di uno stop alle riprese della serie The Ferragnez 2.

The Ferragnez 2, stop alle riprese: ecco cosa succede tra Chiara Ferragni e Fedez

È la serie Tv delle dinamiche della famiglia Lucia-Ferragni, meglio nota come The Ferragnez. Dopo il successo della prima stagione, la coppia di coniugi ha rinnovato la serie. In un articolo del giornale Linkiesta, la giornalista Guia Soncini avrebbe confermato lo stop alle riprese della seconda stagione di The Ferragnez.

Attenzione però, si tratta di uno slittamento della data, non di un annullamento della serie. Questo potrebbe essere collegato anche a problemi tecnici.

La presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni

Le voci sulla presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni sono tante, troppe. Il bacio tra il rapper e Rosa Chemical durante la finale di Sanremo 2023 potrebbe aver dato fastidio alla co-conduttrice. Fedez sta pubblicando sempre meno storie su Instagram e la Ferragni condivide solo scatti dei figli.

Nonostante ciò, il giorno di San Valentino sono stati paparazzati mentre erano usciti insieme, forse per andare a cena fuori. Fedez, qualche giorno dopo Sanremo, aveva pubblicato una storia su Instagram in cui dichiarava il suo amore nei confronti della moglie.