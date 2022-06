The Ferragnez, in arrivo la seonda stagione: “Stanno già girando”

Secondo indiscrezioni sarebbero già iniziate le riprese per la seconda stagione di The Ferragnez - La serie.

Secondo indiscrezioni The Ferragnez – La Serie avrà un seguito e Chiara Ferragni e Fedez sarebbero già impegnati con le riprese.

The Ferragnez 2: i dettagli

Secondo Dagospia Prime Video avrebbe dato l’ok per la seconda edizione di The Ferragnez, la serie tv incentrata su Chiara Ferragni e Fedez e che ha raccontato a milioni di telespettatori la loro vita insieme poco prima della nascita della loro seconda bambina, Vittoria.

Al momento sulla questione non vi sono conferme, ma sembra che Chiara Ferragni e Fedez – nonostante abbiano mantenuto il più totale silenzio sulla questione – siano già impegnati con le riprese. In tanti tra i fan sono in attesa di saperne di più e ovviamente sperano che la seconda edizione della serie si faccia.

Chiara Ferragni e Fedez: la malattia

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per la coppia, che si è trovata a che fare con la malattia che ha colpito Fedez.

Il rapper ha scoperto di avere un tumore neuroendocrino del pancreas e per questo ha dovuto sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. Oggi Fedez è in via di ripresa e lui stesso ha aggiornato i fan affermato di doversi sottoporre a degli esami di routine. “Non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi, per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Al 90% posso dire che va tutto bene. È come se vedessi il mondo a colori”, ha rivelato il rapper, e ancora: “È stata un’operazione importante – ha aggiunto – sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino ma sto facendo attività fisica e mi ritengo molto molto fortunato”.