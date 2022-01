The Voice Senior, Annibale Giannarelli trionfa nella seconda edizione

La seconda edizione di The voice senior ha il suo vincitore. Si tratta di Annibale Giannarelli che si era esibito sul palco cantando "My Way" di Sinatra.

Annibale Giannarelli è il vincitore della seconda edizione di #TheVoiceSenior.

The voice senior vincitore, l’ovazione della giuria

In questa finale di The Voice Senior Annibale Giannarelli ha riscosso un particolare apprezzamento da parte della giuria. “Meraviglioso, l’ha fatta sua in modo stupendo.

Grazie Annibale”, ha affermato Orietta Berti, mentre Loredana Bertè non ha espresso commenti meno entusiasti: “L’ho sentito arrivare come una spada. Ti sei superato, strepitoso”. Infine anche il rapper Clementino ha affermato: “Eccezionale, hai portato in alto il nome di Frank Sinatra”.

The voice senior vincitore, chi è Annibale Giannarelli

In pochi sanno conosceranno o ricorderanno il suo nome eppure in molti avranno sentito o canticchiato il suo “motivetto” più famoso.

Annibale Giannarelli non è infatti nuovo nella scena musicale. Sua è infatti l’interpretazione del celebre brano “Trinity” composto da Franco Micalizzi e tratto dal film “Lo chiamavano Trinità” del 1970. Tale canzone è stata poi inserita anche nel più recente Django Unchained di Quentin Tarantino. Tra le sue collaborazioni vi è anche quella con i Cugini di Campagna. Giannarelli per diverso tempo ha vissuto in Australia.

The voice senior vincitore, un artista da record

Il vincitore di questa seconda edizione vanta soprattutto un importante primato. Talento precocissimo, a soli 15 anni, ha vinto un disco d’oro. Non solo. Con i suoi 73 anni è il vincitore più anziano a trionfare a The Voice.

