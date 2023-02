The Voice Senior, Dario Gay interpreta "Il mare d'inverno": Loredana Bertè non si gira

Proseguono le blind audition in questa nuova puntata di The Voice Senior andata in onda mercoledì 1 febbraio.

Tra i concorrenti c’è anche il 62enne Dario Gay. Quest’ultimo ha portato in studio un brano icona di Loredana Bertè ossia “Il mare d’inverno”. La speranza sarebbe stata quella di far girare la sua interprete, ma ciò non è accaduto. In compenso ha attirato Gigi d’Alessio e i Ricchi e Poveri.

The Voice Senior, Dario Gay canta “Il mare d’ìnverno”: come ha reagito Loredana Bertè

L’artista ha raccontato il suo amore per gli anni ’80 e in che modo ha vissuto questo mitico decennio: “Negli anni ’80 ero un pazzo scatenato. La musica mi ha sempre aiutato e salvato, mi ha permesso di esprimermi visto che sono molto timido”. Non appena la canzone è terminata Loredana lo ha riconosciuto e i due si sono salutati come due vecchi amici. Ha poi spiegato che lavora attualmente come impiegato comunale, anche se la musica non l’ha mai abbandonata, pur essendosi allontanato per questioni familiari.

Loredana Bertè: “Per me questa canzone è speciale”

Loredana Bertè si è scusata, spiegando qual è stato il motivo che l’ha portata a non girarsi: “È una canzone che va cantante, un po’ parlata, un po’ intimista, devi togliere un po’…”. Gigi d’Alessio ha spezzato una lancia verso il concorrente: “Penso che vada bene una versione personalizzata.

Ho apprezzato il coraggio. Potevi essere più ruffiano e invece ho apprezzato che non lo sei stato, perciò mi sono girato”.