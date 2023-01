The Voice Senior, Rosa Alba canta "Bella senz'anima" e racconta: "Ho rinuncia...

The Voice Senior, Rosa Alba canta "Bella senz'anima" e racconta: "Ho rinuncia...

The Voice Senior, Rosa Alba canta "Bella senz'anima" e racconta: "Ho rinuncia...

Nella seconda puntata di The Voice Senior andata in onda venerdì 20 gennaio, c’è stato momento per le belle emozioni.

Tra i concorrenti in gara quest’anno nel reality ci è stata presentata Rosa Alba Pizzo. Nel breve filmato mostrato prima della blind audition l’artista ha raccontato il suo vissuto non facile che l’ha portata ad un certo punto del suo percorso a rinunciare alla musica: “Mi dovevo sposare”, ha dichiarato.