The Voice Senior 2023, il cast al completo: un'importante new entry fra i giu...

The Voice Senior 2023, il cast al completo: un'importante new entry fra i giu...

The Voice Senior 2023, il cast al completo: un'importante new entry fra i giu...

The Voice of Senior sta ufficialmente per tornare in Rai.

Antonella Clerici, la sua conduttrice, sta scaldando i motori per la nuova edizione in arrivo su Rai 1 a partire dal prossimo gennaio: ecco dunque tutti i dettagli.

The Voice Senior 2023: quando inzia la nuova edizione?

Dopo il successo di pubblico e di critica delle precedenti due edizioni, il format tornerà a inizio anno, e la data da segnarsi a calendario per questa attesa ripartenza è il prossimo 13 gennaio.

Saranno un totale di 7 puntate, nel corso delle quali il pubblico conoscerà tanti nuovi talenti vocali over 60. Si comincerà come sempre con le Blind Auditions, in cui i giudici ascolteranno solo la voce dei concorrenti e dovranno decidere, senza giudicarli per l’aspetto, se farli proseguire nel percorso girando le loro sedie o se invece eliminarli già al primo turno.

Si prosegue poi con il Knockout, in cui i concorrenti di ciascuna squadra si scontreranno tra loro per guadagnarsi il loro posto in finale.

Come sempre non mancheranno emozioni e sorprese e ovviamente anche i duetti con i giurati, che quest’anno vedranno una new entry.

The Voice Senior 2023: nel cast anche i Ricchi e Poveri

Ad aggiungersi alla giuria troveremo anche Angela Brambati e Angelo Sotgiu: i due membri dei Ricchi e Poveri si andranno così ad aggiungere ai già confermati Loredana Berté, Clementino e Gigi d’Alessio.