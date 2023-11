THEBS, il marketplace italiano con abbigliamento, calzature e accessori delle migliori luxury boutiques italiane

THEBS (www.thebs.com) è un marketplace italiano attivo nel settore fashion che offre al proprio pubblico un catalogo completo e costantemente aggiornato, in cui s’incontra una selezione unica di abbigliamento, borse e accessori, espressione dei marchi di riferimento nel mondo della moda. I prodotti, dedicati a donne, uomini e perfino ai più piccoli, sono rigorosamente autentici, sono accompagnati da spedizioni celeri e da consulenze su misura, in ogni fase dell’acquisto.

La proposta di THEBS, che annovera più di 800 griffe, sia italiane che internazionali e oltre 70.000 prodotti online, rappresenta un perfetto ed esclusivo crossover tra luxury e up-to-date, tra established ed emerging brands. I clienti possono così scegliere tra numerose opzioni celebri e apprezzate, che spaziano da Versace a Off-White, passando per Chloé, Valentino Garavani, Maison Margiela, Diesel e Balmain.

La piattaforma digitale, che è tradotta in 7 lingue e consegna in più di 80 Paesi in tutto il mondo, annovera soltanto articoli autentici e verificati da The Best Shops®, marchio storico di Camera Buyer Italia che certifica una luxury shopping experience a cinque stelle all’interno delle migliori multibrands boutiques del panorama italiano ed europeo.

Per ciò che riguarda i prodotti, invece, possiamo ricordare abiti, trench, cappotti, zaini, mocassini, occhiali da sole, cinture, borse a spalla o a tracolla, stivali, ma anche abbigliamento lusso uomo, che include ad esempio giubbotti, pantaloni, felpe, camicie e non solo.

THEBS, l’unico marketplace di proprietà di una rete di fashion luxury retailers, tutto italiano, si differenzia dalle altre realtà nel settore. Punta infatti ad eccellere, combinando l’online e l’offline, così da consentire ai retailer di diventare partner strategici dei brand, e non solo dei semplici clienti.

Parliamo, del resto, di una community di retailers d’avanguardia. L’obiettivo è quello di valorizzare i migliori fashion buyers italiani, proprietari delle migliori luxury boutiques, così da mostrare il loro know-how al mondo. Lo stesso pay-off recita: World Fashion Italian Eye. THEBS aspira a diventare il marketplace di riferimento per gli amanti della moda.

I clienti che decidono di affidarsi a THEBS, naturalmente, possono beneficiare di ulteriori vantaggi. In caso di dubbi, necessità di assistenza o di informazioni, è attivo un qualificato servizio di customer care multi-canale.

Le spedizioni sono effettuate da corrieri selezionati e si realizzano in pochissimo tempo. Viene garantito il reso gratuito, da richiedere entro 14 giorni, e le modalità di transazione implementate assicurano completa protezione e trasparenza.

A conferma dell’elevata qualità dei prodotti e della professionalità del team di THEBS, infine, giungono gli oltre 3.900 feedback positivi dei clienti, verificati dalla piattaforma Trustpilot.