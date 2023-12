L'app di Threads sbarca in Europa: pubblicato sul sito il countdown ufficiale. Disponibili su Meta le funzioni per il passaggio automatico.

L’app Threads arriva con qualche mese di ritardo anche in Europa. Il social di Meta è stato reso disponibile lo scorso 6 luglio negli USA, ma non ha superato il controllo del Garante della Privacy irlandese. Adesso, anche se manca l’annuncio ufficiale, l’azienda ha pubblicato un countdown, il cui termine è previsto per il prossimo 14 dicembre, data in cui Threads dovrebbe ufficialmente sbarcare nel Vecchio Continente.

Le funzioni dell’app di Threads

Threads, la nuovissima app di Instagram, offre agli utenti un feed innovativo in cui condividere micropost. Con la possibilità di rispondere, commentare, ripostare contenuti e allegare immagini e foto, l’app presenta una dinamica che ricorda da vicino quella di Twitter. Tuttavia, mentre le somiglianze nell’interfaccia e nelle funzioni sono evidenti, i veri cambiamenti emergono negli intenti dell’app.

Le finalità dell’app di Threads

Threads si distingue per essere un’esperienza di dialogo positiva, contraddistinta da un’atmosfera costruttiva e interattiva. I colori vivaci e l’approccio fresco contribuiscono a creare un ambiente che promuove la connessione e la comunicazione positiva tra gli utenti.

App Threads: il “killer di Twitter”?

Il social di Meta, Threads, è stato prontamente ribattezzato il “killer di Twitter” poco dopo il suo lancio. Mark Zuckerberg ha concepito questa piattaforma con l’obiettivo di offrire una nuova dimora a coloro che si sono sentiti traditi dopo l’arrivo di Elon Musk.