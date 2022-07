TikTok, influencer del sonno guadagna 30mila euro sui social: ecco come

A molti piacerebbe lavorare mentre si dorme, ma è possibile. Jakey Boehm è un influencer del sonno e riesce a guadagnare 30mila euro al mese.

Guadagnare 30mila euro al mese solo dormendo? È possibile ed è proprio questa la professione di Jakey Boehm, australiano di 28 anni diventato popolarissimo sui social. Il giovane è infatti molto seguito e per un motivo. Ogni volta che il TikToker riceve un dono può succedere qualsiasi cosa, quell’effetto sorpresa che tiene catturato l’occhio di guarda.

Si tratta però di fatto di insidie che lo tengono sveglio quando invece quello che dovrebbe fare è dormire.

TikTok, l’influencer del sonno che guadagna 30mila euro al mese

C’è di più. Proprio i doni inviati dai follower in varie forme vengono puntualmente monetizzati. Da un lato ciò permette di creare una relazione tra lo stesso streamer e chi lo segue, ma anche di sostenere la sua attività che sta diventando via via sempre più seguita.

Oltre a ciò le sfide possono diventare sempre più complesse, questo sia per gli utenti che per l’influencer.

“Su TikTok si possono fare cose veramente folli”

Nel frattempo il giovane influencer ha commentato i buoni risultati in termini di accoglienza raggiunti: “È fantastico, su Tik Tok si possono fare cose veramente folli”. Ha quindi aggiunto: “Vedere la mia pagina crescere così rapidamente mi entusiasma e lavoro per ottenere risultati sempre migliori”.