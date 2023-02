Tim Down, in corso le verifiche dell'azienda per risolvere i disservizi segnalati da migliaia di utenti, soprattutto nelle grandi città

Tim Down, i numerosi disservizi segnalati da migliaia di utenti in tutta Italia, secondo un portavoce dell’azienda, sono dovuti a un problema di interconnessione internazionale.

Tim Down diventa trend topic su Twitter

Dopo le numerose segnalazioni di disservizi da parte degli utenti con tanto di hashtag #timdown diventato trend topic su Twitter, arriva una prima comunicazione da parte della Tim per dare una prima risposta ai numerosi disservizi che si registrano da ore.

“Sulla rete Tim è stato rilevato un problema di interconnessione internazionale, sono in corso le analisi per la risoluzione del problema” il commento di un portavoce dell’azienda.

Per ora esclusa ipotesi attacco hacker

Una dichiarazione che in qualche modo sembra escludere l’ipotesi di un attacco hacker. Da quanto riporta La Repubblica, anche la Polizia Postale aveva accantonato da subito questa ipotesi e si tratterebbe dunque solo di problemi tecnici che interessano la rete internet fissa e non quella mobile, anche se in realtà non mancano segnalazioni relative proprio a malfunzionamenti dei cellulari.

Migliaia di segnalazioni

Nella pagina dedicata ai problemi sulla Rete Tim si possono esaminare i grafici dove risultano migliaia di segnalazioni con il picco registrato alle ore 15.

I problemi maggiori sembrano provenire dalle grandi città, tra cui Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo.