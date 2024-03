Ricordate com’era Tina Cipollari al suo debutto a Uomini e Donne? Sono passati più di vent’anni, durante i quali ha vestito tutti i panni possibili e immaginabili: corteggiatrice, tronista e opinionista.

Tina Cipollari com’era: le foto del debutto

Tina Cipollari ha debuttato a Uomini e Donne nel lontano 2001, prima nei panni di corteggiatrice, poi come tronista. In seguito, è stata scelta come ospite fissa e, infine, opinionista. E’ in quest’ultima fase che ha conosciuto l’uomo che poi è diventato suo marito, Kikò Nalli. Con lui che ha messo al mondo tre splendidi bambini. Ricordate com’era?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Official Fan Page ® (@tinacipollari_mitica)

Tina Cipollari la Vamp

Quando Tina Cipollari ha debuttato a Uomini e Donne era molto diversa rispetto ad oggi. Magra, con i capelli corti, sempre biondi ma più voluminosi, e abiti particolari, pieni di paillettes. In poco tempo le è stato dato il soprannome di Vamp.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Official Fan Page ® (@tinacipollari_mitica)

Tina Cipollari: il cambiamento

In oltre 20 anni di messa in onda, Tina Cipollari è cambiata tanto ed è anche normale che sia così. Oltre ad essere passato del tempo dal debutto, ha avuto anche tre gravidanze. Oggi è una splendida donna, con la battuta sempre pronta e molto più sfrontata rispetto agli inizi.