Tina Cipollari è tornata con l'ex fidanzato: matrimonio in vista?

Tina Cipollari sarebbe tornata insieme al suo ex e si vocifera che i due potrebbero presto convolare a nozze.

Secondo i umo in circolazione Tina Cipollari sarebbe stata avvistata di nuovo in compagnia del suo ex, Vincenzo Ferrara.

Tina Cipollari: il ritorno di fiamma

A oltre un anno dal loro inaspettato addio, Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara potrebbero aver deciso di tornare insieme. Secondo indiscrezioni i due sarebbero stati avvistati insieme a Firenze e addirittura sembra che stiano parlando di matrimonio. Al momento l’opinionista vamp di Uomini e Donne non ha confermato né smentito la questione e in tanti si chiedono se questa sia la verità. Per Tina la relazione con Vincenzo è stata la prima davvero importante dopo la sua dolorosa separazione dal marito Kikò Nalli, padre dei suoi figli.

L’opinionista non ha mai svelato apertamente i motivi per cui lei e l’imprenditore abbiano deciso di dirsi addio e in tanti credevano che i due si sarebbero recati all’altare.

Chi è Vincenzo Ferrara

Vincenzo Ferrara è un imprenditore che lavora nel settore della ristorazione a Firenze. Durante la sua relazione con Tina Cipollari ha avuto modo di conoscere i suoi tre figli, con cui aveva instaurato un buon rapporto.

Proprio quando la relazione tra lui e l’opinionista sembrava essere diventata sempre più seria, i due si sono improvvisamente lasciati e Tina Cipollari non ha mai svelato apertamente i motivi che li hanno condotti all’addio.