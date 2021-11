Tina Cipollari, gli incontri con Kikò Nalli: “Se qualcuno facesse un passo indietro e si vergognasse…”

Tina Cipollari, amatissima opinionista di Uomini e Donne, ha parlato del suo rapporto con il suo ex Kikò Nalli.

Tina Cipollari, amatissima opinionista di Uomini e Donne, ha parlato del suo rapporto con il suo ex Kikò Nalli. Sul web circolano voci secondo cui i due si incontrerebbero di nascosto.

Tina Cipollari, gli incontri con Kikò Nalli: il loro rapporto

Tina Cipollari si è sfogata sui social network. La storica opinionista di Uomini e Donne è intervenuta riguardo alcune voci che corrono sul web, che dicono che si incontrerebbe segretamente con l’ex marito Kikò Nalli. La donna è intervenuta sui social per smentire queste voci, che la vogliono di nuovo e segretamente accanto all’ex marito, padre dei suoi 3 figli.

Tina Cipollari, gli incontri con Kikò Nalli: le sue parole

“Leggo con grande stupore queste notizie che nell’ultime ore stanno spopolando sul web e su qualche giornalino. È tutto spudoratamente falso. Lo ripeto. Kikò Nalli è il padre dei nostri 3 meravigliosi figli. Non lo incontro segretamente, ma condividiamo tutti i giorni del tempo per le esigenze e i bisogni dei nostri figli” ha spiegato Tina Cipollari, sottolineando che hanno mantenuto un ottimo rapporto. “Capiterà sempre di vederci insieme e quindi di essere pasto di quei giornali che devono riempire delle pagine vuote a qualsiasi costo.

Ho sempre avuto paura delle cose fatte a ‘qualsiasi costo’. Per me e i miei figli tutto questo non corrisponde a un problema perché sono dei figli sereni grazie a me e al padre. Ma attenzione perché con questo modo di fare subdolo e bugiardo, si può far molto male se qualcuno non ha le mie stesse certezze nella vita” ha aggiunto la donna.

Tina Cipollari, gli incontri con Kikò Nalli: “Ogni tanto se qualcuno facesse un passo indietro…”

“Ogni tanto se qualcuno facesse un passo indietro e si vergognasse sarebbe una bellissima svolta per tante persone. Un abbraccio a tutti” ha concluso Tina Cipollari, sfogandosi sui social network. Le sue parole hanno voluto smentire le voci che la volevano segretamente insieme al suo ex marito.