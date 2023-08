Tina Cipollari "non esce" da Uomini e Donne: il ruggito della Vamp

Tina Cipollari "non esce" da Uomini e Donne: il ruggito della Vamp

No Maria, io esco. Anzi no, resto. Tina Cipollari di Uomini e Donne mette a tacere le malelingue

No Maria, io esco. Anzi no, resto. Potremmo raccontarla così la vicenda Tina Cipollari, che prova a smentire i rumors su presunti rimproveri e avvertimenti, infine licenziamenti. La storica opinionista fa sapere che dalla prossima stagione di Uomini e Donne sarà lì, al suo posto, come sempre.

Tina Cipollari fuori da Uomini e Donne? “Non sono trash”

Il terremoto a Mediaset e la nuova linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi stanno propagando le onde su tanti personaggi storici dell’emittente. Una di queste è Tina Cipollari, protagonista e storica opinionista del dating show di Canale Cinque, condotto da Maria De Filippi.

Tina la Vamp, che ha debuttato come corteggiatrice nel 2001, famosa per alcune sue esclamazioni come “No Maria, io esco!”, si dice “stanca e annoiata di leggere da mesi” di essere “troppo trash” e di rischiare un licenziamento da Cinecittà.

Tina esplode: “Non sarò licenziata”

Con una storia su Instagram Maria Concetta Cipollari dal profilo “tinacipollarioriginal” mette a tacere le malelingue. “Volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di cose mai accadute, di licenziamenti e rimproveri mai avvenuti.

Purtroppo per loro, anche quest’anno, mi ritroveranno seduta al solito posto. E vi dirò di più, sono talmente esasperata da tutte queste fake news che sarò più carica e pungente delle edizioni passate. Guai a chi parla a sproposito”.

Chi sarà licenziato a Uomini e Donne?

Gli attacchi a Tina Cipollari sono arrivati a raffica da più trincee, da sempre rivali sotto i riflettori. Da Pinuccia (lei sì che è fuori) fino a Giorgio Manetti. Quest’ultimo gioirebbe in caso di licenziamento. “Penso che ne abbiamo abbastanza – ha dichiarato – di vedere certe scene in tv come nella scorsa edizione, quando Tina Cipollari ha mangiato la ricotta davanti a quel poveraccio di Elio che era allergico”.

“Era ora che Tina venisse mandata via”, hanno commentato in tanti.

Nel mirino sono finiti anche l’ex tronista Luca Salatino e la Dama torinese del trono Over Gemma Galgani, che ha già annunciato che sarà in studio da settembre, per il suo “ultimo tentativo” di fidanzamento.