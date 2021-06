Tina Cipollari pronta a lasciare Uomini e Donne? La verità

Tina Cipollari è pronta a dire addio a Uomini e Donne? L'indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete.

Sono diventate sempre più insistenti le indiscrezioni riguardanti un possibile addio di Tina Cipollari a Uomini e Donne. La questione è stata finalmente smentita.

Tina Cipollari: il presunto addio a Uomini e Donne

Tina Cipollari intende lasciare Uomini e Donne? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete e in tanti si sono preoccupati per il presunto ed imminente addio dell’opinionista del dating show, di cui è una figura storica da oltre 15 anni.

La questione è stata – per la gioia dei fan – smentita: l’opinionista vamp prenderà parte anche alla prossima edizione di Uomini e Donne e come lei anche “l’acerrima rivale” Gemma Galgani, che ha addirittura affermato di voler trovare l’uomo che la condurrà all’altare.

Tina Cipollari: la storia d’amore

Nell’ultima stagione di Uomini e Donne Tina Cipollari è stata spesso assente per problemi di salute e questioni legate alla sua storia d’amore con Vincenzo Ferrara, sbocciata ormai due anni fa.

Sembra che i due abbiano deciso di acquistare insieme la loro prima casa e nel frattempo Tina farebbe la spola tra Firenze e Roma (dove vive con i suoi figli, nati dal suo matrimonio con Kikò Nalli). Nonostante un periodo di crisi e di separazione, lei e Vincenzo Ferrara sembrano intenzionati a fare sul serio e i due hanno promesso che, non appena l’emergenza Coronavirus lo consentirà, convoleranno a nozze.

“Vincenzo e io abbiamo parlato spesso del matrimonio.

Ora devo preparare i miei figli a questo evento, soprattutto i più piccoli, Francesco e Gianluca, visto che Mattias ormai è abbastanza grande per capire”, ha dichiarato Tina Cipollari, e ancora: “Non pensavo di innamorarmi così presto. Chicco e io eravamo già in crisi da diverso tempo. Avevo messo una pietra sopra all’amore. Negli ultimi 10 anni mi sono sentita mamma piuttosto che amante. Poi nella mia vita è entrato Vincenzo, che mi ha fatto riscoprire e provare emozioni che avevo quasi dimenticato”.

Tina Cipollari: l’addio a Kikò Nalli

Tina Cipollari ha avuto i suoi figli con l’hair stylist Kikò Nalli, con cui oggi ha mantenuto rapporti pacifici nonostante la separazione. Nonostante l’addio avvenuto in maniera consensuale Tina Cipollari non ha nascosto che il suo ex marito, a suo avviso, sarebbe stato infastidito all’idea del suo secondo matrimonio: “Credo che l’idea che io mi risposi lo infastidisca, ma non al punto da impedire il mio matrimonio, anche perché lui lo sa che se voglio fare una cosa la faccio, a prescindere dal suo consenso”, ha affermato.