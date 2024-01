Per i telespettatori appartenenti alle nuove generazioni, Tinì Cansino è solo l’opinionista di Uomini e Donne. In realtà, vanta una carriera ben più ampia. Non solo lei, sapete chi è la figlia? E’ un’attrice famosa, vista accanto a Carlo Verdone.

Tinì Cansino, sapete chi è la figlia? E’ un’attrice famosa

Negli ultimi anni, Tinì Cansino ha ritrovato la popolarità grazie al ruolo di opinionista a Uomini e Donne accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti. La sua carriera, però, affonda le radici negli anni Ottanta, quando è diventata famosa grazie allo show comico Drive In. Da questo momento in poi, ha recitato in tanti film del piccolo schermo. Lei, però, non è l’unica famosa della sua famiglia. Sapete chi è la figlia? Si tratta di un’attrice famosa.

Tini Cansino: la figlia ha seguito le sue orme

Tinì Cansino è sposata con Claudio Di Giulio e con lui ha messo al mondo due figli, Nicolas e Tamara. E’ stata proprio quest’ultima ad aver seguito le sue orme. Classe 1990, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione da giovanissima. Il debutto, però, è arrivato nel 2009, con il film Io, Loro e Lara di Carlo Verdone. Nella pellicola ha vestito i panni della co-protagonista Eva.

Tamara Di Giulio: i film più famosi

Con Io, Loro e Lara, la figlia di Tinì Cansino ha avuto modo di farsi conoscere. Successivamente, ha recitato in altre pellicole di successo, come: Caterina e le sue figlie 3 e Il Peccato e la Vergogna 1 e 2.