Tiziano Ferro costretto a restare in America dopo il divorzio: "Neanche fossi un criminale"

Dopo il suo doloroso e discusso divorzio da Victor Allen, Tiziano Ferro ha svelato perché sarebbe costretto – almeno temporaneamente – a restare negli Stati Uniti.

Tiziano Ferro: l’addio a Victor Allen

Nelle ultime settimane Tiziano Ferro ha annunciato il suo addio a Victor Allen, padre dei suoi due figli, Andres e Margherita. A causa della separazione e delle pratiche relative al loro divorzio, il cantante è costretto a restare almeno per ora negli Stati Uniti, e infatti ha dovuto rinunciare a prendere parte alle presentazioni per la promozione del suo libro. “Sto bene, sto affrontando un divorzio che per motivi legali mi costringe in California”, ha spiegato il cantante, e ancora: “Non posso lasciarla, hanno paura che io diventi un criminale internazionale e quindi sto qui”, ha aggiunto cercando di ironizzare: “La prendo a ridere”. “Non poter partire coi bimbi è dovuto non alle leggi italiane, ma ad un tecnicismo noioso e fastidioso: avendo un divorzio in corso, non posso lasciare la California con loro”.

Oggi i suoi due figli sarebbero rimasti a vivere insieme a lui e a tal proposito lui stesso ha ammesso: “Ho due bimbi piccoli, durante la mia giornata tipo sto dalla mattina alla sera con loro, cucino, gioco, conosco tantissime canzoncine nuove (…) Con i due bimbi quando arrivi alle sette e mezza di sera ti sembra quasi mezzanotte, sei già morto”. Sui social in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi, ma al momento non è dato sapere di più.

