Tiziano Ferro mostra il tatuaggio dedicato al marito Victor: “Come scudo sulle vene”

Tiziano Ferro ha mostrato ai fan il tatuaggio fatto in onore di suo marito Victor Allen.

Tiziano Ferro ha deciso di fare un omaggio a suo marito Victor Allen imprimpendo sulla sua pelle un tatuaggio in suo onore.

Tiziano Ferro: il tatuaggio

Oggi Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen sono più felici ed uniti che mai.

Il celebre cantante italiano ha deciso di omaggiare l’ex consulente della Warner Bros (con cui è convolato a nozze nel 2019) con un tatuaggio in suo onore. “Vic”, si è fatto scrivere sul polso, e nella didascalia al suo post ha scritto – citando il suo brano, Il destino di chi visse per amare: “Ai tatuaggi come scudo sulle vene per non scordare mai / Attraversando un’epoca Poi sei arrivato tu con quel sorriso che irrompe / Come la terra che trema e il mondo che cambia”.

Il tatuaggio in onore di Victor Allen non è il primo che Tiziano Ferro ha deciso di dedicare ad una persona a lui cara: in passato il cantante si è fatto tatuare anche le frasi “mamma”, “papà” e il nome del fratello, Flavio. Sulla parte superiore del polso sinistro ha unito invece le tre parole Serenity-Courage-Wisdom(Serenità, Coraggio, Saggezza), che rappresentano per lui un mantra.

Tiziano Ferro: la vita privata

Dopo il coming out fatto diversi anni fa Tiziano Ferro è uscito allo scoperto con Victor Allen, con cui si è trasferito negli States e con cui nel 2019 è convolato a nozze con una doppia cerimonia a Latina e a Los Angeles. Oggi i due sono più felici ed uniti che mai e hanno rivelato di voler presto avere un figlio insieme.

Tiziano Ferro: il desiderio di un figlio

Tiziano Ferro non ha mai fatto segreto di desiderare un giorno un figlio tutto suo.

Il cantante a tal proposito ha dichiarato che lui e Victor Allen avrebbero deciso di sposarsi proprio per poter sperare un giorno di avere un figlio tutto loro. “Un figlio? Non ti nascondo che è un’idea che c’è, un desiderio forte. Ma il lockdown l’ha messa momentaneamente in pausa”, aveva fatto sapere il cantante durante l’emergenza Coronavirus, e ancora: “Io e Victor stiamo cercandone un’altra casa, ma con il lockdown, che qui in California va avanti da marzo, è difficile. Ancora non puoi andare a vedere le case, quindi per ora restiamo qui”.