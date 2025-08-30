Salvatore Raimondi torna in libertà dopo aver collaborato con la giustizia, confessando di essere tra gli autori del sequestro Onofri e per questo motivo ha scontato 20 anni di galera.

Per il sequestro di Tommaso Onofri nel 2006 il primo che si accusò di aver rapito il piccolo fu Salvatore Raimondi che per questo motivo fu portato in carcere a Forlì per scontare la sua pena. Ora l’uomo è ufficialmente libero e potrà costruirsi una nuova vita. Vediamo come questo è stato possibile.

Salvatore Raimondi torna in libertà

Salvatore Raimondi era già in stato di semilibertà dal 2022 come riporta La Repubblica per il rapimento ed uccisione del piccolo Tommaso, infatti la sua pena di 20 anni è terminata appunto in quel periodo.

Il quotidiano aggiunge però che Raimondi è stato trattenuto altri 3 anni nel carcere per un caso di estorsione nei confronti di un altro detenuto.

Ora per lui quindi vi sarà la possibilità di rincominciare una nuova vita e di lasciarsi alle spalle questa bruttissima vicenda.

La madre di Tommy: “si goda la sua vita noi condannati per sempre”

E’ intervenuta riguardo la liberazione anche la madre del piccolo Tommaso chealla Gazzetta di Parma ha espresso il proprio pensiero a riguardo, pensiero poi riportato da TGCom24.it

“Si goda la sua vita, noi condannati per sempre” e si è anche espressa nei confronti dei tre rapitori – “Non voglio sentire parlare di perdono, per me sono tutti e tre sullo stesso piano”.