Tommaso Zorzi e Stanzani in crisi? Le parole del ballerino

Tommaso Stanzani e Zorzi stanno vivendo un momento di crisi? Il ballerino ha risposto alle domande dei fan.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono in crisi? L’indiscrezione, diventata sempre più insistente in rete, ha sollevato i dubbi dei fan.

Tommaso Zorzi e Stanzani in crisi

Da diversi giorni in rete si parla di una presunta crisi tra l’ex vincitore del GF Vip Tommaso Zorzi e il fidanzato ed ex volto di Amici Tommaso Stanzani.

In queste ore lo stesso ballerino è stato interrogato dai fan dei social e la sua risposta, al momento, non è servita a placare i loro dubbi in merito alla sua presunta crisi con l’influencer. “Questo è un periodo dove mi girano tanto, ma tanto. Chi mi conosce e mi segue sa che non mi piace molto parlare della mia vita privata. E sono molto schietto, non ne parlerò”, ha dichiarato Stanzani ai suoi fan dei social, mentre Tommaso Zorzi per il momento non ha rotto il silenzio in merito alla questione.

I due sono usciti allo scoperto circa un anno fa e, da alcuni mesi, sono andati a vivere insieme. In tanti tra i loro fan sperano che la coppia sia destinata a durare e ultimamente entrambi avevano confessato tutto il loro amore l’uno per l’altro.

“Dopo un anno ti guardo sempre con gli stessi occhi e provo ancora le emozioni del nostro primo incontro. Ho visto subito la persona speciale che sei anche se a volte tendi nasconderla.

Ti amo”, aveva scritto Tommaso Stanzani in una delle sue ultime dediche al ballerino.